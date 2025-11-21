Meštanin Crvenke uhapšen sa više od kilogram marihuane

RTV pre 5 sati  |  RTV
Meštanin Crvenke uhapšen sa više od kilogram marihuane

CRVENKA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su N. K. (1975) iz Crvenke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, prilikom pretresa stana osumnjičenog, pronašla paket sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalnu vagicu. N. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Beograđanka uhapšena u Zrenjaninu: Policija joj pronašla 95 različitih vrsta psihoaktivnih tableta

Beograđanka uhapšena u Zrenjaninu: Policija joj pronašla 95 različitih vrsta psihoaktivnih tableta

Nova pre 5 sati
Kraljevčanin pretio vozaču taksija, pa mu ukrao pare! Policija ga uhapsila, a onda je počelo da se odmotava klupko krađa u…

Kraljevčanin pretio vozaču taksija, pa mu ukrao pare! Policija ga uhapsila, a onda je počelo da se odmotava klupko krađa u gradu

Blic pre 5 sati
Pritvor za piromane Oni se terete da su zapalili napuštenu kuću u Nišu

Pritvor za piromane Oni se terete da su zapalili napuštenu kuću u Nišu

Alo pre 4 sati
Policija je kod M. R. pronašla ukupno 95 različitih vrsta tableta sa liste psihoaktivnih supstanci

Policija je kod M. R. pronašla ukupno 95 različitih vrsta tableta sa liste psihoaktivnih supstanci

I Love Zrenjanin pre 5 sati
Privedena zbog posedovanja 95 različitih vrsta tableta sa liste psihoaktivnih supstanci

Privedena zbog posedovanja 95 različitih vrsta tableta sa liste psihoaktivnih supstanci

Danas pre 5 sati
Zrenjanin: Žena uhapšena zbog posedovanja 95 psihoaktivnih tableta

Zrenjanin: Žena uhapšena zbog posedovanja 95 psihoaktivnih tableta

Novi magazin pre 6 sati
Pritvor zbog podmetanja požara

Pritvor zbog podmetanja požara

Stav.life pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaSombor

Regioni, najnovije vesti »

Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga: Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu

Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga: Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu

Nova pre 18 minuta
Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

NIN pre 18 minuta
Ovo je nekada bilo crno zlato u srpskim selima: Danas je ćumurana sve manje, ipak Momčilo iako garav od dima ne odustaje od…

Ovo je nekada bilo crno zlato u srpskim selima: Danas je ćumurana sve manje, ipak Momčilo iako garav od dima ne odustaje od starog zanata - ćumurana kod Vratonjića puši se pola veka (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 24 minuta
"Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama": Advokat o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

"Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama": Advokat o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

Mondo pre 28 minuta
U niškom arhivu otvorena izložba o Dragomiru Bojaniću Gidri – legendarnom Žiki i šumadijskom kauboju

U niškom arhivu otvorena izložba o Dragomiru Bojaniću Gidri – legendarnom Žiki i šumadijskom kauboju

Glas juga pre 34 minuta