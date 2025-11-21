Orban najavio dve ključne nedelje

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se planirani mirovni samit u Budimpešti već nazire na "horizontu" i da će naredne dve do tri nedelje biti ključne za razvoj rata u Ukrajini, objavila je mađarska novinska agencija MTI.

U intervjuu za nacionalni radio, Orban je rekao da su Sjedinjene Države finalizovale svoj mirovni plan od 28 tačaka, koji uključuje predloge i Vašingtona i Moskve. Precizirao je da je dokument zvanično potvrđen i dostavljen ukrajinskim vlastima, a prve reakcije iz Kijeva se očekuju uskoro. "Pred nama su dve ili tri ključne nedelje", naglasio je Orban, dodajući da pripreme za mirovni sastanak u Budimpešti napreduju. U vezi sa korupcionaškim skandalom koji je izbio u