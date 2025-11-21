Tramp: Rok je do četvrtka da Ukrajina prihvati mirovni sporazum; Zelenski: Rizikujemo gubitak dostojanstva ili ključnog partnera

RTS pre 2 minuta
Tramp: Rok je do četvrtka da Ukrajina prihvati mirovni sporazum; Zelenski: Rizikujemo gubitak dostojanstva ili ključnog partnera

Rat u Ukrajini – 1367. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da smatra da je četvrtak, 27. novembar odgovarajući rok da Ukrajina prihvati mirovni predlog koji podržavaju SAD kako bi se okončao rat sa Rusijom. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je, u obraćanju građanima, da je Ukrajina pod jednim od najtežih pritisaka i da se suočava sa rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.

Putin: Trampov mirovni plan mogao bi da bude osnova za konačno rešenje u Ukrajini Moskva ima tekst plana američkog predsednika Donalda Trampa za rešavanje spora, koji bi mogao da bude osnova za konačno rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. "Trampov novi mirovni plan mogao bi da bude osnova za konačno rešenje u Ukrajini", rekao je Putin, prenose RIA Novosti. Putin je istakao da je Rusija spremna za mirovne pregovore, ali je
