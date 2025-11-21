Putin: Američki plan za Ukrajinu može poslužiti kao osnova za konačno rešenje sukoba

Beta pre 1 sat

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da američki plan za Ukrajinu može "poslužiti kao osnova za konačno rešenje" rata, ali je zapretio da će Rusija zauzeti više delova teritorije ako ga Kijev odbije.

"On (plan) može poslužiti kao osnova za konačno, mirno rešenje, ali o ovom planu se nije razgovaralo sa nama ni na koji konkretan način", rekao je Putin tokom sastanka vlade emitovanom na tamošnjoj televiziji.

"Spremni smo da vodimo mirne pregovore i rešavamo probleme mirnim putem. Međutim, to naravno zahteva temeljnu diskusiju o svim detaljima predloženog plana. Spremni smo za to", dodao je predsednik Rusije.

Prema njegovim rečima, plan od 28 tačaka, na koji se u Kijevu gleda sa zabrinutošću, razmatran je samo "u opštim crtama" između Moskve i Vašingtona, pri čemu su Amerikanci tražili od Rusa da "naprave određene kompromise, da pokažu fleksibilnost".

"Ukrajina i njeni evropski saveznici se i dalje zavaravaju i sanjaju o nanošenju strateškog poraza Rusiji na bojnom polju", rekao je Putin, tvrdeći da je Moskva spremna, u slučaju odbijanja, da postigne svoje ciljeve "silom oružja, u kontekstu oružane borbe".

"Ako Kijev ne želi da razgovara o predlozima predsednika (Donalda) Trampa i odbije da to učini, onda Kijev i evropski ratni huškači moraju da shvate da će se događaji koji su se dogodili u Kupjansku neizbežno ponoviti u drugim ključnim sektorima fronta", dodao je ruski predsednik.

Ruska vojska je u četvrtak saopštila da je zauzela taj grad na istoku Ukrajine, gde se ukrajinske snage, manje brojne i manje opremljene, bore.

Vašingtonov plan uključuje nekoliko ruskih zahteva za okončanje sukoba, uključujući teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinske vojske, ali takođe uključuje i bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danas rekao da neće izdati svoju zemlju i da će Vašingtonu ponuditi alternative.

(Beta, 21.11.2025)