(Mape) prošlogodišnji scenario se ponavlja: Sneg stiže na isti dan, kiša se pretvara u ledeni pakao! Spremite se za ledeni udar

(Mape) prošlogodišnji scenario se ponavlja: Sneg stiže na isti dan, kiša se pretvara u ledeni pakao! Spremite se za ledeni udar

Meteorolozi predviđaju sneg identično kao prošle godine na isti datum, 22. novembra.

Hladan arktički vazduh donosi snežne padavine, s mogućim formiranjem manjeg snežnog pokrivača Meteorolozi su potvrdili neverovatnu podudarnost: Zima 2025. kreće sa snegom tačno na dan kada je počeo i prošle godine. Naime, prognoza za vikend donosi preokret uz kišu koja će pretvoriti sneg u neizbežan zimski udar. Meteorolog Ivan Ristić kaže da nam za vikend stiže prava zima sa snegom u gradove širom Srbije, a među njima je i Beograd. -Imali smo velike temperaturne
