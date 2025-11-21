Stižu nam zahlađenje i padavine ali u jednom delu Srbije biće neobično toplo: Prognoza Čubrila za naredne dane

Mondo pre 52 minuta  |  Mihajlo Sfera
Stižu nam zahlađenje i padavine ali u jednom delu Srbije biće neobično toplo: Prognoza Čubrila za naredne dane

Danas se u zapadnim i većim delom centralnih kao i severnih delova regiona očekuje hladno vreme uz povremene padavine, dok će na istoku i jugoistoku biti neobično toplo i promenljivo oblačno, uz povremenu kišu ili pljuskove.

Južni vetar dodatno pojačava osećaj toplote, pa će dnevne temperature kretati od oko +2°C na zapadu do oko +20°C na istoku. Na planinama centralnog i zapadnog dela zemlje očekuje se sneg, a snežna granica će se tokom dana polako spuštati niže. Za vikend nas očekuje jače zahlađenje u celom regionu. U subotu se prognoziraju padavine, lokalno i obilnije, dok su grmljavinski pljuskovi najverovatniji nad južnim Jadranom, ali mogući i na jugoistoku Srbije. U
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

U Novom Sadu se u subotu očekuje prvi sneg

U Novom Sadu se u subotu očekuje prvi sneg

Radio 021 pre 1 sat
Stiže naglo zahlađenje

Stiže naglo zahlađenje

Ozon press pre 1 sat
U narednim danima moguć sneg, RHMZ upozorava na porast vodostaja na jugu zemlje

U narednim danima moguć sneg, RHMZ upozorava na porast vodostaja na jugu zemlje

Glas Zaječara pre 3 sata
Znaci koji šalje nebeski vojvoda: Evo kakva nas zima čeka ako je jedino merilo vreme za Aranđelovdan

Znaci koji šalje nebeski vojvoda: Evo kakva nas zima čeka ako je jedino merilo vreme za Aranđelovdan

Blic pre 3 sata
Sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, u planinama sneg

Sutra oblačno i hladno, mestimično kiša, u planinama sneg

Novi magazin pre 3 sata
Šta se dešava nad Srbijom? U Beogradu 6 stepeni, a u ovim gradovima čak 20°C! Miriše na sneg, evo šta sledi

Šta se dešava nad Srbijom? U Beogradu 6 stepeni, a u ovim gradovima čak 20°C! Miriše na sneg, evo šta sledi

Telegraf pre 3 sata
U narednim danima moguć sneg, RHMZ upozorava na porast vodostaja na jugu zemlje

U narednim danima moguć sneg, RHMZ upozorava na porast vodostaja na jugu zemlje

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Vučić postaje vrhovni komandant: Izmene Zakona o vojsci po hitnoj proceduri

Vučić postaje vrhovni komandant: Izmene Zakona o vojsci po hitnoj proceduri

Radio 021 pre 13 minuta
SRCE i ZLF kritikovali izmene Zakona o Vojsci čiji je predlog stigao u Skupštinu

SRCE i ZLF kritikovali izmene Zakona o Vojsci čiji je predlog stigao u Skupštinu

N1 Info pre 22 minuta
Pobunjeni univerzitet: Odluka Senata Univerziteta u Novom Sadu kršenje profesionalnih standarda

Pobunjeni univerzitet: Odluka Senata Univerziteta u Novom Sadu kršenje profesionalnih standarda

N1 Info pre 27 minuta
SRCE i ZLF kritikovali izmene Zakona o Vojsci čiji je predlog stigao u Skupštinu

SRCE i ZLF kritikovali izmene Zakona o Vojsci čiji je predlog stigao u Skupštinu

Beta pre 23 minuta
Bivši poslanik EP u Velikoj Britaniji osuđen na 10 i po godina zatvora zbog mita u korist Rusije

Bivši poslanik EP u Velikoj Britaniji osuđen na 10 i po godina zatvora zbog mita u korist Rusije

Beta pre 33 minuta