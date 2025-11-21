Stižu nam zahlađenje i padavine ali u jednom delu Srbije biće neobično toplo: Prognoza Čubrila za naredne dane

Danas se u zapadnim i većim delom centralnih kao i severnih delova regiona očekuje hladno vreme uz povremene padavine, dok će na istoku i jugoistoku biti neobično toplo i promenljivo oblačno, uz povremenu kišu ili pljuskove.

Južni vetar dodatno pojačava osećaj toplote, pa će dnevne temperature kretati od oko +2°C na zapadu do oko +20°C na istoku. Na planinama centralnog i zapadnog dela zemlje očekuje se sneg, a snežna granica će se tokom dana polako spuštati niže. Za vikend nas očekuje jače zahlađenje u celom regionu. U subotu se prognoziraju padavine, lokalno i obilnije, dok su grmljavinski pljuskovi najverovatniji nad južnim Jadranom, ali mogući i na jugoistoku Srbije. U