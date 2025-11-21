Sneg veje širom Hrvatske: Bajkoviti prizori iz Slavonskog broda, a ovako je na putevima

Vozači, dodatni oprez!

Sneg veje širom Hrvatske večeras. Na severu zemlje pada susnežica, ali u delovima Slavonije pada jak sneg, kao i u delovima Gorskog kotara i Like. Kako su meteorolozi ranije najavili, Hrvatsku će ovog vikenda zahvatiti promenljivo i hladno vreme. Na kopnu će uglavnom biti oblačno, a u subotu se očekuje kiša koja će postepeno prelaziti u sneg, uz stvaranje snežnog pokrivača ne samo u planinskim predelima, već ponegde i u nizijama. Dnevna temperatura kretaće se od 0