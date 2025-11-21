„Opasnost mnogo šira od samog Generalštaba — udar na čitav sistem zaštite i na kulturno pamćenje Beograda“: Estela Radonjić Živkov za Danas

Danas pre 4 sati
„Opasnost mnogo šira od samog Generalštaba — udar na čitav sistem zaštite i na kulturno pamćenje Beograda“: Estela Radonjić…

Najnoviji potez vlasti da kroz „autentično tumačenje“ prošire dejstvo lex specialisa, pisanog isključivo za rušenje zgrada Generalštaba A i B, otvorio je pitanje nesagledivih posledica po kulturno nasleđe Beograda.

Prema predlogu koji je SNS uputio Skupštini, zaštita bi bila ukinuta ne samo za blok između Kneza Miloša i Masarikove, već i za tri puta veću zonu u kojoj se nalazi čak 15 utvrđenih nepokretnih kulturnih dobara – od Amama u Kneza Miloša i Vaznesenjske crkve, preko Oficirske zadruge, Starog Generalštaba i SKC-a, do više palata ministarstava i pojedinačnih arhitektonskih dragulja koji čine identitet grada. Konzervatorka Estela Radonjić Živkov upozorava da bi
