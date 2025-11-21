Poraz Vojvodine u Superligi Srbije

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Poraz Vojvodine u Superligi Srbije

Fudbaleri Radnika iz Surdulice savladali su ekipu Vojvodine u 16. kolu Superlige Srbije rezultatom 3:1.

Domaći su već na startu utakmice najavili potencijalno iznenađenje. Poveli su u petom minutu golom Popovića, a već nakon 35. minuta igre u prvom poluvremenu su imali prednost od 3:0, sa tim rezultatom se i otišlo na odmor. Nije tim iz Novog Sada uspeo da napravi preokret u nastavku, iako su bolje zaigrali i imali veći posed lopte. Uspeli su da postignu počasni pogodak u 51. minutu, kada je štoper Radnika Tremole zatresao sopstvenu mrežu. Nakon ove utakmice
Ključne reči

FudbalVojvodinaNovi SadSuperligaSurdulica

