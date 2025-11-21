RHMZ: Za vikend naglo zahlađenje, u ovim delovima očekuje se i sneg

Danas pre 1 sat  |  Beta


U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme. Vetar na jugu Srbije će biti slab i umeren, u ostalim krajevima i jak severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od nula do devet stepeni, a najviša dnevna od dva do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu od 10 do 13 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada, kao i na području Avale i Kosmaja i sa snegom. Duvaće umeren severozapadni
