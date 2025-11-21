Upozorenje vozačima: Jak sneg pada u Hrvatskoj, ne krećite na put ako ne morate

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Tanjug
Upozorenje vozačima: Jak sneg pada u Hrvatskoj, ne krećite na put ako ne morate

Veći deo Hrvatske večeras su zahvatile jake snežne padavine.

U delovima Slavonije, Gorskog kotara i Like veje jak sneg, dok na severu pada susnežica. Prema upozorenju hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u zagrebačkoj regiji postoji opasnost od stvaranja snežnog pokrivača debljine oko pet centimetara, a vetar će biti umeren do jak, preneo je portal Indeks. "Očekuju nas pravi zimski uslovi. Već danas ih je bilo, a sutra će biti još gore. Upozorenje je da oni koji baš ne moraju, ne idu na put. Stiže olujna
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Jak sneg pada u Hrvatskoj, upozorenje vozačima da ne kreću na put ako ne moraju

Jak sneg pada u Hrvatskoj, upozorenje vozačima da ne kreću na put ako ne moraju

RTV pre 55 minuta
Ponegde u Sremu i Bačkoj kiša već prelazi u susnežicu evo gde će sve noćas vejati po Srbiji Ovi gradovi u Vojvodini će se prvi…

Ponegde u Sremu i Bačkoj kiša već prelazi u susnežicu evo gde će sve noćas vejati po Srbiji Ovi gradovi u Vojvodini će se prvi zabeleti

Dnevnik pre 40 minuta
Jak sneg u komšiluku; Izdato upozorenje: Ne krećite na put VIDEO

Jak sneg u komšiluku; Izdato upozorenje: Ne krećite na put VIDEO

B92 pre 55 minuta
Jak sneg pada u komšiluku Stiglo je ovo upozorenje!

Jak sneg pada u komšiluku Stiglo je ovo upozorenje!

Alo pre 45 minuta
Na udaru snega večeras će biti prvo ovi delovi Srbije: Evo gde će vejati tokom noći

Na udaru snega večeras će biti prvo ovi delovi Srbije: Evo gde će vejati tokom noći

Telegraf pre 54 minuta
Vreme sutra: Mestimično sa kišom, moguć sneg u pojedinim delovima zemlje

Vreme sutra: Mestimično sa kišom, moguć sneg u pojedinim delovima zemlje

Vesti online pre 2 sata
Sneg veje širom Hrvatske: Bajkoviti prizori iz Slavonskog broda, a ovako je na putevima

Sneg veje širom Hrvatske: Bajkoviti prizori iz Slavonskog broda, a ovako je na putevima

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSnegnevreme

Društvo, najnovije vesti »

Pismo podrške Jeleni Kleut od strane zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu

Pismo podrške Jeleni Kleut od strane zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu

Danas pre 1 sat
"Boli me što je verovao da će me opet videti": Umro deda Nikola, čije reči Tamara Misirlić i danas pamti: Rekao mi je "čuvaj…

"Boli me što je verovao da će me opet videti": Umro deda Nikola, čije reči Tamara Misirlić i danas pamti: Rekao mi je "čuvaj se današnjeg naroda, čekaću te, dete…" (video)

Blic pre 15 minuta
Umro na krsnu slavu: Preminuo brat mitropolita Amfilohija, Dobrija Radović

Umro na krsnu slavu: Preminuo brat mitropolita Amfilohija, Dobrija Radović

Blic pre 29 minuta
„Trgovi treba da budu puni ljudi koji će zahtevati kraj ovog ludila“: O nastupu Karleuše na trgu u okviru Novogodišnjeg…

„Trgovi treba da budu puni ljudi koji će zahtevati kraj ovog ludila“: O nastupu Karleuše na trgu u okviru Novogodišnjeg programa

Danas pre 1 sat
Vojska hitno zatvorila ovaj most: Oglasilo se Ministarstvo odbrane: "Vodostaj Velike Morave je visok"

Vojska hitno zatvorila ovaj most: Oglasilo se Ministarstvo odbrane: "Vodostaj Velike Morave je visok"

Blic pre 2 sata