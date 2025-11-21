Upozorenje vozačima: Jak sneg pada u Hrvatskoj, ne krećite na put ako ne morate

Veći deo Hrvatske večeras su zahvatile jake snežne padavine.

U delovima Slavonije, Gorskog kotara i Like veje jak sneg, dok na severu pada susnežica. Prema upozorenju hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u zagrebačkoj regiji postoji opasnost od stvaranja snežnog pokrivača debljine oko pet centimetara, a vetar će biti umeren do jak, preneo je portal Indeks. "Očekuju nas pravi zimski uslovi. Već danas ih je bilo, a sutra će biti još gore. Upozorenje je da oni koji baš ne moraju, ne idu na put. Stiže olujna