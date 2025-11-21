Brnabić: Sednica Skupštine o budžetu 25. novembra

N1 Info pre 5 sati  |  FoNet
Brnabić: Sednica Skupštine o budžetu 25. novembra

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je danas da će za 25. novembar zakazati sednicu Skupštine na čijem dnevnom redu je rasprava o budžetu za 2026. godinu.

Ana Brnabić je dodala da će na dnevnom redu biti zakon o udžbenicima, set energetskih zakona, među kojima najvažniji zakon o gasu i izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Kako je rekla, do kraja 2026. treba da se završi sve započeto da bi Srbija 2027. spremno dočekala svet tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Ona je pozvala i poslanike koji bojkotuju sednice Skupštine da dođu na sednicu, jer je razgovor o budžetu, prema njenim rečima, razgovor o viziji
