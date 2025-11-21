U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišta

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišta

BEOGRAD - Vlada Srbije podnela je danas Narodnoj skupštini set predloga zakona iz oblasti energetike u cilju veće sigurnost, kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanja sa propisima EU u ovim oblastima.

Skupštini Srbije su podneti Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa. Predlogom Zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa uređuje se formiranje, finansiranje, održavanje, razmeštaj, kao i obnavljanje i puštanje na tržište obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, kao i delokrug rada Uprave za rezerve energenata i nadzor nad sprovođenjem ovog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišt

U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišt

RTS pre 9 minuta
Vlada Srbije podnela Narodnoj skupštini set predloga zakona iz oblasti energetike

Vlada Srbije podnela Narodnoj skupštini set predloga zakona iz oblasti energetike

Telegraf pre 14 minuta
Brnabić sazvala sednicu parlamenta za 25. novembar

Brnabić sazvala sednicu parlamenta za 25. novembar

Novi magazin pre 1 sat
Brnabić: U utorak počinje sednica o budžetu i drugim zakonima važnim za građane

Brnabić: U utorak počinje sednica o budžetu i drugim zakonima važnim za građane

RTS pre 2 sata
Brnabić: U utorak sednica o budžetu i drugim važnim zakonima za građane

Brnabić: U utorak sednica o budžetu i drugim važnim zakonima za građane

RTV pre 3 sata
Brnabić zakazala sednicu Skupštine za utorak: Na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Brnabić zakazala sednicu Skupštine za utorak: Na dnevnom redu budžet za 2026. godinu

Euronews pre 2 sata
U ponedeljak na dnevnom redu Skupštine Generalštab, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i budžet za 2026. godinu

U ponedeljak na dnevnom redu Skupštine Generalštab, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i budžet za 2026. godinu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeEUnafta

Politika, najnovije vesti »

CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

CIK Kosova utvrdio rokove za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora

Danas pre 19 minuta
"Nisam uspela": Čomić: Neusvajanje Zakona o istopolnim zajednicama je moja odgovornost

"Nisam uspela": Čomić: Neusvajanje Zakona o istopolnim zajednicama je moja odgovornost

Blic pre 1 sat
“Vučić ne želi partnerski odnos sa EU, a sada je to svima jasno”: Šta nam govore napadi na evropske poslanike u Skupštini?…

“Vučić ne želi partnerski odnos sa EU, a sada je to svima jasno”: Šta nam govore napadi na evropske poslanike u Skupštini?

Danas pre 1 sat
Ministarka Macura na Međunarodnoj konferenciji o sprečavanju femicida u Rimu: " Naš cilj je društvo u kojem nijedna žena ne…

Ministarka Macura na Međunarodnoj konferenciji o sprečavanju femicida u Rimu: " Naš cilj je društvo u kojem nijedna žena ne živi u strahu"

Blic pre 1 sat
Tenzije između predstavnika Samoopredelenja i Srpske liste na sednici CIK-a Kosova

Tenzije između predstavnika Samoopredelenja i Srpske liste na sednici CIK-a Kosova

Danas pre 1 sat