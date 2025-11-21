U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišta

RTS pre 1 sat
U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike u cilju veće sigurnosti tržišta

Vlada Srbije podnela je Narodnoj skupštini set predloga zakona iz oblasti energetike u cilju veće sigurnost, kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, kao i usaglašavanja sa propisima EU u ovim oblastima.

Skupštini Srbije su podneti Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa. Predlogom Zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa uređuje se formiranje, finansiranje, održavanje, razmeštaj, kao i obnavljanje i puštanje na tržište obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, kao i delokrug rada Uprave za rezerve energenata i nadzor nad sprovođenjem ovog
