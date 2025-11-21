Brnabić: U utorak počinje sednica o budžetu i drugim zakonima važnim za građane

RTS pre 1 sat
Brnabić: U utorak počinje sednica o budžetu i drugim zakonima važnim za građane

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas zakazati treću sednicu redovnog zasedanja za utorak, 25. novembra, na kojoj će se razmatrati predlog budžeta za 2026. godinu kao i drugi zakonski predlozi koji su od izuzetnog značaja za građane.

Na konferenciji za medije u parlamentu, Ana Brnabić je rekla da će pored budžeta, na dnevnom redu sednice biti i predlozi zakona o udžbenicima, set energetskih zakona, kao i izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti. "Predlog zakona o budžetu uvek je apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i za sve njene građane, zato što će Predlog zakona o budžetu obezbediti dalji rast životnog standarda građana Republike Srbije u 2026. godini, dalji rast plata i
