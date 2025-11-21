Hoće li Rusi svoj udeo u NIS-u prodati Emiratima: Šta bi dolazak Arapa značio za Srbiju?

O tome da će ruska strana prodati svoj, većinski, udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) sve su češće.

Poslednje informacije objavljene u medijima kao potencijalnog kupca spominju kompaniju ADNOC iz Emirata. Iako zvaničnih informacija nema, stručnjaci su saglasni da ovo može biti realna opcija, a u ovom trenutku, možda i najlogičnija, mada i dalje kao mogući kupac figurira i mađarski MOL. Kako je objavio nedeljnik NIN, arapska kompanija ADNOC preuzeće celokupan ruski udeo u vlasništvu NIS-a. Trenutno, Rusi drže 56,15 odsto vlasništva, podseća Nova ekonomija.