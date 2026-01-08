Elektrodistribucija Srbije: Rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara zbog praznika

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Elektrodistribucija Srbije: Rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara zbog praznika

BEOGRAD - Rok za prijavu stanja brojila produžen je do 10. januara zbog praznika, objavila je danas Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Kako je navedeno u saopštenju EDS, ukoliko korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, na internet stranci elektrodistribucija.rs i imejlom. Kako je navedeno u saopštenju, gotovo 600.000 korisnika već samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi
