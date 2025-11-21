Brnabić: U utorak sednica o budžetu i drugim važnim zakonima

Predsednica Skupština Srbije Ana Brnabić najavila je da će za naredni utorak sazvati sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Brnabić je u obraćanju novinarima u Skupštini Srbiji rekla da je predlog zakona o budžetu "uvek apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane". "Danas popodne sazvaću sednicu za utorak, 25. novembar od 10 časova. Na dnevnom redu biće izuzetno važni zakoni, ratifikacije i odluke o kojima ćemo raspravljati, prvenstveno predlog zakona o budžetu, uvek i apsolutno najvažniji zakonski akt za jednu zemlju i njene građane koji će obezbediti dalji rast