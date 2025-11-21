Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Žele da sačuvaju vitalne evropske i ukrajinske interese

Nemački, francuski i britanski lideri složili su se danas tokom telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da žele da "dugoročno sačuvaju vitalne evropske i ukrajinske interese", saopštila je nemačka vlada.

Posle predstavljanja američkog plana koji uključuje brojne ustupke za Ukrajinu, Fridrih Merc, Emanuel Makron i Kir Starmer pozdravili su američke napore, ali su uverili Volodimira Zelenskog u "njihovu punu i nepokolebljivu podršku na putu ka trajnom i pravednom miru". Zelenski je posle sastanka rekao da "radi" na američkom planu za okončanje sukoba sa Rusijom, ističući potrebu za obezbeđivanjem "stvarnog i dostojanstvenog mira". Nemačka vlada je prethodno