Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama nakon hitnog telefonskog razgovora sa liderima Velike Britanije, Franucske i Nemačke.

Zelenski je razgovarao sa ser premijerom Kirom Starmerom, predsednikom Emanuelom Makronom i kancelarom Fridrihom Mercom, nakon što je u javnost dospeo plan Donalda Trampa, predsednika SAD u 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini. "Održao sam zajednički razgovor sa predsednikom Francuske, premijerom Ujedinjenog Kraljevstva i nemačkim kancelarom. Zahvalan sam na njihovoj principijelnoj podršci Ukrajini i svim našim ljudima", naveo je Zelenski i dodao: "Razgovarali