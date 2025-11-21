Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama nakon hitnog telefonskog razgovora sa liderima Velike Britanije, Franucske i Nemačke.

Zelenski je razgovarao sa ser premijerom Kirom Starmerom, predsednikom Emanuelom Makronom i kancelarom Fridrihom Mercom, nakon što je u javnost dospeo plan Donalda Trampa, predsednika SAD u 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini. "Održao sam zajednički razgovor sa predsednikom Francuske, premijerom Ujedinjenog Kraljevstva i nemačkim kancelarom. Zahvalan sam na njihovoj principijelnoj podršci Ukrajini i svim našim ljudima", naveo je Zelenski i dodao: "Razgovarali
Ukrajina i evropski saveznici odbacili ključne delove američko-ruskog plana

Bloomberg Adria pre 56 minuta

Bloomberg Adria pre 56 minuta
Makron, Starmer i Merc za plan za Ukrajinu uz dozvolu Evrope i NATO! Jelisejska palata prenela poruku lidera Francuske, Nemačke i Velike Britanije (foto)

Kurir pre 40 minuta

Kurir pre 40 minuta
Oglasio se Zelenski nakon hitnog razgovora sa evropskim liderima: Pao dogovor o saradnji za mirovni plan u Ukrajini!

Kurir pre 41 minuta

Kurir pre 41 minuta
Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Želimo da sačuvamo vitalne evropske i ukrajinske interese

NIN pre 2 sata

NIN pre 2 sata
Makron, Merc i Starmer izričiti: Svaka odluka o Ukrajini zahteva konsenzus Evropljana i NATO-a

Danas pre 2 sata

Danas pre 2 sata
Makron razgovarao sa Zelenskim, Mercom i Starmerom o Ukrajini

Politika pre 3 sata

Politika pre 3 sata
Merc, Starmer i Makron "kuju plan": Evo šta oni "dumaju" o mirovnom planu!

Pravda pre 3 sata

Pravda pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Rizikujemo gubitak dostojanstva ili ključnog partnera; Tramp: Rok je do četvrtka da Ukrajina prihvati mirovni sporazum

RTV pre 1 minut

RTV pre 1 minut
Pljušte reakcije iz evropske unije! Ukrajina, Francuska, Nemačka i Velika Britanija spremaju protivpredlog za američki mirovni plan: "Ovo je opasan trenutak za sve"

Blic pre 10 minuta

Blic pre 10 minuta
Zelenski će predložiti alternative američkom planu za okončanje rata u Ukrajini

Nedeljnik pre 16 minuta

Nedeljnik pre 16 minuta
Zelenski najavio objavljivanje alternative američkom planu za prekid rata u Ukrajini

N1 Info pre 5 minuta

N1 Info pre 5 minuta
(Foto) stigla "Zver sa istoka": Sneg okovao Evropu, popaljeni alarmi u metropolama: Saobraćaj paralisan, izdata upozorenja

Blic pre 15 minuta

Blic pre 15 minuta