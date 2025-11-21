Makron razgovarao sa Zelenskim, Mercom i Starmerom o Ukrajini

Politika pre 1 sat
Makron razgovarao sa Zelenskim, Mercom i Starmerom o Ukrajini

Rešenje za Ukrajinu „mora u potpunosti da uključuje Ukrajinu, očuva njen suverenitet i garantuje njenu buduću bezbednost, navodi se u saopštenju”

Predsednik Francuske Emanuel Makron razgovarao je danas o Ukrajini sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, britanskim premijerom Keirom Starmerom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o mogućem rešenju za rat u Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. Svi su istakli da rešenje za Ukrajinu "mora u potpunosti da uključuje Ukrajinu, očuva njen suverenitet i garantuje njenu buduću bezbednost, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. I nemački kancelar
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Makron, Starmer i Merc za plan za Ukrajinu uz dozvolu Evrope i NATO! Jelisejska palata prenela poruku lidera Francuske…

Makron, Starmer i Merc za plan za Ukrajinu uz dozvolu Evrope i NATO! Jelisejska palata prenela poruku lidera Francuske, Nemačke i Velike Britanije (foto)

Kurir pre 2 minuta
Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Želimo da sačuvamo vitalne evropske i ukrajinske interese

Merc, Makron, Starmer i Zelenski razgovarali telefonom: Želimo da sačuvamo vitalne evropske i ukrajinske interese

NIN pre 1 sat
Makron, Merc i Starmer izričiti: Svaka odluka o Ukrajini zahteva konsenzus Evropljana i NATO-a

Makron, Merc i Starmer izričiti: Svaka odluka o Ukrajini zahteva konsenzus Evropljana i NATO-a

Danas pre 1 sat
Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Zelenski se oglasio posle razgovora sa evropskim liderima: "Uskladili smo naredne korake..."

Telegraf pre 1 sat
Merc, Starmer i Makron "kuju plan": Evo šta oni "dumaju" o mirovnom planu!

Merc, Starmer i Makron "kuju plan": Evo šta oni "dumaju" o mirovnom planu!

Pravda pre 2 sata
Merc, Makron i Starmer razgovarali sa Zelenskim o američkom planu

Merc, Makron i Starmer razgovarali sa Zelenskim o američkom planu

Sputnik pre 2 sata
Fon der Lajen najavila razgovore sa Zelenskim

Fon der Lajen najavila razgovore sa Zelenskim

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Svetski dan televizije

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Svetski dan televizije

N1 Info pre 23 minuta
Fajnenšel Tajms: Vašington očekuje da Kijev do kraja meseca pristane na mirovni plan

Fajnenšel Tajms: Vašington očekuje da Kijev do kraja meseca pristane na mirovni plan

Danas pre 23 minuta
Ukrajina očajna! Dramatično obraćanje Zelenskog naciji: Moramo da biramo između Amerike ili dostojanstva zemlje

Ukrajina očajna! Dramatično obraćanje Zelenskog naciji: Moramo da biramo između Amerike ili dostojanstva zemlje

Blic pre 33 minuta
Dramatično obraćanje Zelenskog: „Biramo između dostojanstva i SAD-a“

Dramatično obraćanje Zelenskog: „Biramo između dostojanstva i SAD-a“

Danas pre 28 minuta
Od grdnje do krune: Meksikanka izabrana za Mis Univerzuma 2025.

Od grdnje do krune: Meksikanka izabrana za Mis Univerzuma 2025.

BBC News pre 58 minuta