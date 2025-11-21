Tajrik se „probudio“, Partizan uhvatio ritam

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Tajrik se „probudio“, Partizan uhvatio ritam

Košarkaši Partizana od 20.30 igraju meč 12. kola Evrolige a u goste u Beogradsku arenu dolazi ekipa Fenerbahčea, dok će pola sata kasnije Crvena zvezda na parket protiv Valensije, a prenos oba meča možete da pratite u jedinstvenom blogu na portalu Nova.rs! Partizan je trenutno 17. na tabeli sa skorom 4-7, dok Fenerbahče ima 6-5 na 9. mestu.

Pola sata kasnije, ekipa Valensije, koja je 8. sa takođe 6-5, dočekuje drugoplasirani tim Evrolige, Crvenu zvezdu. Izabranici Saše Obradovića nakon 11 odigranih utakmica imaju osam pobeda i dva poraza. Tajrik je pogodio uz faul, bio precizan sa penala, crno-beli su dvocifreni. Šta se dešava sa Partizanom? Nakon jedne kontre i faula Tajrika nad Kolsonom Obradović je burno reagovao i dobio tehničku, Kolsono pogodio sva tri penala. Pogodio je Milton, potom su dobro
Jedinstvo savladalo i drugog „večitog rivala"

Fenerbahče održava prednost, Partizanu škripi u napadu

Partizan - fenerbahče: Crno-beli u dvocifrenom minusu, jako loša četvrtina Partizana!

Valensija - crvena Zvezda: Ludilo - šta radi plejmejker Zvezde?

UŽIVO: Partizan primio 24 poena u 1/4, Fener počeo serijom 14:0

VIDEO/FOTO Pogledajte koreografiju navijača Partizana protiv Fenerbahčea

Uživo: Partizan - Fenerbahče 39:56, očajno poluvreme crno-belih (foto, video)

Gradonačelnik Aleksandar Šapić novi trener Novog Beograda

"Sve ostaje na propalim obećanjima i odugovlačenju": Još jedna žena je ubijena u BiH, broj femicida raste

Srbija bez Smailagića protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine

Petrušev tvrdi da je pogrešno citiran: „Prenesite ceo odgovor i videćete da je poruka sasvim drugačija"

Engleski drugoligaš gradi jedan od najvećih i najskupljih stadiona u Evropi

