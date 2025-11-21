Tajrik se „probudio“, Partizan uhvatio ritam

Košarkaši Partizana od 20.30 igraju meč 12. kola Evrolige a u goste u Beogradsku arenu dolazi ekipa Fenerbahčea, dok će pola sata kasnije Crvena zvezda na parket protiv Valensije, a prenos oba meča možete da pratite u jedinstvenom blogu na portalu Nova.rs! Partizan je trenutno 17. na tabeli sa skorom 4-7, dok Fenerbahče ima 6-5 na 9. mestu.

Pola sata kasnije, ekipa Valensije, koja je 8. sa takođe 6-5, dočekuje drugoplasirani tim Evrolige, Crvenu zvezdu. Izabranici Saše Obradovića nakon 11 odigranih utakmica imaju osam pobeda i dva poraza. Tajrik je pogodio uz faul, bio precizan sa penala, crno-beli su dvocifreni. Šta se dešava sa Partizanom? Nakon jedne kontre i faula Tajrika nad Kolsonom Obradović je burno reagovao i dobio tehničku, Kolsono pogodio sva tri penala. Pogodio je Milton, potom su dobro