Danas je Aranđelovdan, druga najčešća slava kod Srba

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog arhangela Mihaila ili Aranđelovdan.

Aranđelovdan je posvećen arhangelu Mihailu, predvodniku vojske anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta. Smatra se čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Sveti arhangel Mihailo je simbol borbe protiv zla. Na ikonama i freskama prikazan je kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama. Njegov kult nastao je u trećem veku i razvio se najpre u Frigiji. Kao