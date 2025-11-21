Danas je Aranđelovdan, druga najčešća slava kod Srba

OK radio pre 1 sat  |  OK Radio
Danas je Aranđelovdan, druga najčešća slava kod Srba

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog arhangela Mihaila ili Aranđelovdan.

Aranđelovdan je posvećen arhangelu Mihailu, predvodniku vojske anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta. Smatra se čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Sveti arhangel Mihailo je simbol borbe protiv zla. Na ikonama i freskama prikazan je kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama. Njegov kult nastao je u trećem veku i razvio se najpre u Frigiji. Kao
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

Pravoslavci danas slave Aranđelovdan

Pravoslavci danas slave Aranđelovdan

Bujanovačke pre 42 minuta
Danas je Aranđelovdan

Danas je Aranđelovdan

Stav.life pre 27 minuta
SREĆNA SLAVA: Danas je Aranđelovdan

SREĆNA SLAVA: Danas je Aranđelovdan

Ozon pre 22 minuta
Pravoslavni vernici slave Aranđelovdan Danas se nebo otvara za vaše molitve, a jednu stvar na veliki praznik nikako nemojte te…

Pravoslavni vernici slave Aranđelovdan Danas se nebo otvara za vaše molitve, a jednu stvar na veliki praznik nikako nemojte te raditi

Alo pre 52 minuta
Vernici srpske pravoslavne crkve danas slave Aranđelovdan: Prvi među anđelima obilazi bolesnike

Vernici srpske pravoslavne crkve danas slave Aranđelovdan: Prvi među anđelima obilazi bolesnike

Glas Zaječara pre 1 sat
Aranđelovdan - jedna od najčešćih slava, posvećena zaštitniku pravde i vere

Aranđelovdan - jedna od najčešćih slava, posvećena zaštitniku pravde i vere

N1 Info pre 1 sat
Pravoslavni vernici i Srpska Pravoslavna Crkva danas slave Aranđelovdan Aranđelovdan Da li će Aranđelovdan biti proslavljen uz…

Pravoslavni vernici i Srpska Pravoslavna Crkva danas slave Aranđelovdan Aranđelovdan Da li će Aranđelovdan biti proslavljen uz posnu ili mrsnu trpezu, zavisi od toga na koji dan pada. Ako pada u sredu ili petak, onda treba da bude posna, a žito je

Volim Zrenjanin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aranđelovdan

Regioni, najnovije vesti »

Za Karleušu ima, a za vodu i kanalizaciju nema“, ogorčenje građana Vrnjačke Banje zbog rasipanja budžeta

Za Karleušu ima, a za vodu i kanalizaciju nema“, ogorčenje građana Vrnjačke Banje zbog rasipanja budžeta

Glas Šumadije pre 52 minuta
Ministarstvo privrede: Za žensko preduzetništvo obezbeđeno još 134 miliona dinara

Ministarstvo privrede: Za žensko preduzetništvo obezbeđeno još 134 miliona dinara

Ist media pre 37 minuta
Priča o poslednjem vodeničaru u borskom kraju

Priča o poslednjem vodeničaru u borskom kraju

Ist media pre 11 minuta
Zbog oštećenja na vodovodnoj mreži više ulica bez vode

Zbog oštećenja na vodovodnoj mreži više ulica bez vode

OK radio pre 22 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 22 minuta