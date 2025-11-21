Hvatanje zaleta preko evropskog šampiona

Košarkaši Partizana imaju priliku da započnu dobru seriju rezultata, ali će to morati da učine protiv Fenerbahčea, koji im dolazi „na vrata“ večeras od 20.30 časova

Košarkaši Partizana i dalje traže neku vrstu ritma u Evroligi, ali za sada nisu uspešni u tom zadatku. Napravili su kiks na gostovanju Asvelu, a sada moraju da osvetle obraz protiv šampiona Evrope. Danas od 20.30 časova im „na noge“ stiže Fenerbahče, nimalo lak izazov. Ipak, ova utakmica ima ono što maltene nijedna do sad nije mogla ni da mašta – dobru pripremu. „Crno-beli“ su imali nekoliko dana odmora, ali i vremena za treninge. Bila je to sjajna prilika da se