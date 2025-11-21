Stručnjak: Povlačenje NIS-a sa listinga Beogradske berze izazvalo bi krah akcionarstva

On je za mesečnik Biznis i finansije naveo da godišnji promet akcijama na Beogradskoj berzi trenutno čini samo oko 0,03 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije.

Po rečima Stojkovića, veoma je važno pitanje da li bi unapred dogovorena prodaja NIS-a, realizovana bez zaštite prava malih akcionara, bila prihvatljiva za SAD koja je uvela sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. “Beogradsku berzu iz godine u godinu odlikuje sve manji promet akcijama, ukoliko se posmatraju standardni metodi trgovanja, dok je u poslednjih deset godina sve veće učešće državnih obveznica u ukupnom prometu, pri čemu ove hartije od vrednosti