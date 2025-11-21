Šta predviđa Trampov plan za okončanje rata u Ukrajini – ko dobija, a ko gubi

RTS pre 53 minuta
Najnoviji plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Ukrajini predviđao bi, između ostalog, ustupanje teritorije Rusiji, ponovni prijem Rusije u G8, kao i zabranu Ukrajini da se pridruži NATO-u. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da očekuje da će "u narednim danima" razgovarati o planu sa Trampom, dodajući da svaki dogovor mora doneti "dostojanstven mir".

Oprezan odgovor ukrajinskog predsednika u suprotnosti je sa negodovanjem nekih ukrajinskih zvaničnika zbog plana koji su nazvali "apsurdnim", "kapitulacijom" i efektivnim krajem njenog postojanja kao nezavisne zemlje. Plan, kako se ističe, ponavlja maksimalističke zahteve Moskve i krši brojne ukrajinske crvene linije, što bi zahtevalo zaokret od Zelenskog, koji je rekao da bi odustajanje od teritorije bilo neprihvatljivo. Verovatno bi ga neprihvatljivim smatrali i
Kurir pre 4 sati
Blic pre 8 sati
Danas pre 8 sati
Danas pre 9 sati
Dojče vele pre 3 minuta
RTV pre 48 minuta
Euronews pre 33 minuta
Nova pre 8 minuta
Danas pre 43 minuta