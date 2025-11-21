Oblačno i kišovito, tokom dana zahlađenje

NOVI SAD - Ujutru se očekuje oblačno vreme sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature. Duvaće slab i umeren severozapadni i zapadni vetar, na jugu i istoku južni. Jutarnja temperatura biće od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije. Tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Novi Sad