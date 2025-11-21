Danas kiša, a evo gde će i grmeti! U jednom delu Srbije samo do 4°c, a evo gde će biti prolećnih 20 stepeni

U Srbiji u petak oblačno sa kišom i pljuskovima, dok se na jugu i jugoistoku očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

U toku večeri i noći očekuju se i obilnije padavine. Jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni. Na severu i zapadu Srbije očekuje se jače zahlađenje i temperatura će biti od 4 do 8 stepeni. Na jugu i jugioistoku biće veoma toplo, temperatura i do 20 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu u petak oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana biće oko 8 stepeni. (Telegraf.rs)