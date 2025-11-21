Danas oblačno i kišovito, tokom dana zahlađenje

Ujutru se očekuje oblačno vreme sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje. Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni. Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije.
