Danas oblačno i kišovito, tokom dana zahlađenje

Vremenska prognoza za petak, 21. novembar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Ujutru se očekuje oblačno vreme sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje. Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni. Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša dnevna od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije.