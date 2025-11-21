Od toplog jutra do snega uveče: Pred Srbijom nagla promena vremena

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Od toplog jutra do snega uveče: Pred Srbijom nagla promena vremena

Naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se danas tokom prepodneva na predele zapadne Srbije, a popodne i uveče na sve krajeve zemlje, uz pad temperature, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), najavljujući za vikend naglo zahlađenje sa kišom, susnežicom i snegom.

Duvaće vetar slab i umeren severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni, a najviša temperatura biće od pet stepeni na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije. Na području Beograda ujutro maglovito, tokom dana oblačno, posle podne, uveče i noću sa kišom uz slab i umeren severozapadni vetar. Najtoplije biće ujutro, oko osam stepeni, a tokom dana temperatura će biti u padu na šest stepeni, a uveče na svega dva stepena. Tokom noći, uz osetniji pad
