Zvezda „potpisala“ beka, pa ga šalje na pozajmicu

Mladi i talentovani defanzivac Dragan Bojat, potpisao je višegodišnji ugovor sa aktuelnim srpskim šampionom Crvenom zvezdom. Njega uskoro očekuje odlazak na pozajmicu u klubu u kom će imati minutažu, neophodnu za njegov dalji razvoj.

Crvena zvezda obavestila je u petak javnost da je Dragan Bojat stavio paraf na dvoipogodišnji ugovor sa klubom iz Ljutice Bogdana 1. „Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrednosti koje nas određuju“, poručio je Bojat. Dragan Bojat rođen je 10. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu, gde je i napravio prve fudbalske korake. Talentovani desni