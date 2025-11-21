Najava sportskih dešavanja za vikend

Najava sportskog vikenda i duela koje očekuju subotičke klubove u narednim danima pogledajte u sportskoj najavi.

Fudbal Fudbaleri Spartaka posle reprezentativne pauze nastavljaju svoje obavezue u Super ligi. Sutra od 19.30 časova na gradskom stadion u okviru 16 kola, dočekuju OFK Beograd. Košarka Košarkaši Spartaka u nastavku ABA lige, u nedelju od 17 časova u Hali sportova dočekuju Cedevita Olimpiju. U 8. kolu Prve lige za žene Spartak će igrati u Novom Sadu protiv Novosadske ŽKA, ali tek 29. novembra, nakon pauze zbog reprezentativnih obaveza. Odbojka Odbojkaši Spartaka u