Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

Vreme pre 2 sata
Novo poskupljenje goriva: Dizel 12 dinara skuplji nego pre mesec dana

U narednih nedelju dana nove cene goriva u Srbiji, litar evrodizela koštaće 204 dinara, dok će cena benzina biti 183 dinara

Gorivo u Srbiji ponovo je poskupelo. Prema najnovijim podacima evrodizel je poskupeo za tri dinara i koštaće 204 dinara. Cena benzina biće veća za dinar i za litar će biti potrebno 183 dinara. Ovo je još jedno u nizu poskupljenja goriva u Srbiji, trend koji traje već nedeljama. Nove cene goriva biće na snazi narednih nedelju dana. Samo u proteklih mesec dana, dizel je poskupeo za čak 12 dinara po litru. Tako je 17. oktobra koštao 192 dinara, da bi danas njegova
