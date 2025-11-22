Dame i gospodo, Kuper Fleg je stigao! VIDEO

Kuper Fleg, prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu, odigrao je najbolju partiju karijere.

Mnogo se očekivalo od Flega u celoj ligi, ali pogotovo u Dalas Maveriksima, koji su očajni od trejda Luke Dončića. Od početka sezone Fleg nije izgledao na obećanog momka i budućnost franšize, ali to naravno ništa nije značilo s obzirom na to da mu je karijera tek počela. Ipak, navijači su bili kritični... I Fleg im je odgovorio sa 29 poena (12/19), sedam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte protiv Nju Orleansa! Uz to, Mavsi su pobedili Pelikanse sa