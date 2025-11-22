Rajaković na tri pobede od prvog pehara u NBA

Košarkaši Toronta prvi su tim koji je obezbedio plasman u nokaut fazu Kupa NBA.

Ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića igra fenomenalno ove sezone, prethodne noći u dugom nizu trijumfa porazila je i Vašington 140:110 i održala visoko drugo mesto na tabeli istoćne konferencije. Trenutno samo Detroit ima bolji skor na Istoku od Reptorsa, dok, zbirno gledano, Toronto ima sedmi najbolji učinak u čitavoj ligi. Rajakovićev sastav je u strašnom nizu rezultata, u poslednjih 11 utakmica pobedio je čak 10 puta! Osim toga prvi je tim u ligi koji je