Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Beta pre 55 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je danas da je situacija u kojoj se odvijaju pregovori o promeni vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) "teška", a da je za uspešan i iz Vašingtona odobren izlazak ruskih partnera iz vlasničke strukture, potrebno da "Amerikanci vide sve detalje ugovora" oko kog se sad pregovara.

Tokom obilaska štandova na sajmu "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u Beogradu, Vučić je dodao i da to "nije realno za pet dana (koliko pregovori traju)".

"Nama je licenca (za nastavak rada NIS-a) potrebna koliko juče, kako se rafinerija u Pančevu ne bi ugasila. Srbija je obezbedila rezerve, građani neće osetiti posledice, ali država hoće", naveo je Vučić tokom obilaska štandova na sajmu.

Upitan zašto Srbija ne iskoristi pravo preče kupovine, Vučić je naveo da manjinski vlasnik uvek ima pravo, ali da se u ovoj situaciji ne govori o dobrovoljnoj prodaji, što otežava situaciju.

"Nama o pravu preče kupovine govore oni koji su iskoristili pravo preče prodaje. (NIS) je bio 100 odsto u srpskim rukama, (tadašnje vlasti) prvo su prodale 56 odsto kompanije Rusima, pa onda 14 odsto malim akcionarima. I ja sam vam kriv što ne (kupujem udeo) od nekog ko ne želi i neće da ga proda? Šta da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima ili Britiš petroleumu? Ili hoćete neprijateljsko preuzimanje? Znam da mnogi u svetu žele da Srbija to učini, to je poslednja opcija, koja će doći kada ništa više ne možemo da preduzmemo", naveo je Vučić..

Komentarišući svoje jučerašnje najave tužbi protiv britanskih medija Gardijan i Dejli mejl, koji su prenosili da je protiv aktuelnog predsednika Srbije podneta optužba za učešće u "ljudskim safarijima" tokom ratnih godina u Sarajevu, Vučić je rekao da će za 15 dana angažovati advokate koji će ih tužiti za milione.

Takođe je ponovio da će angažovati najskuplje svetske advokate, koji će da rade "na procenat", odnosno koji će angažovanje na sudu naplatiti po učinku.

"Kada neko tako krupno laže, ima mnogo i da plati", rekao je Vučić.

(Beta, 22.11.2025)