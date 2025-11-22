Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora

N1 Info pre 56 minuta  |  N1 Beograd
Đilas o NIS-u: Imamo pravo preče kupovine, Vučić radi u korist arapskih investitora
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da se u ugovoru o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS), u članu 8.2, navodi se da je ruska strana u slučaju prodaje dužna da ponudi državi Srbiji da ona otkupi vlasništvo, odnosno pravo preče kupovine, a vlasti to ne čine jer predsednik Aleksandar Vučić "ne radi u korist Srbije". On dodao i da, iako su potencijalni kupci ruskog udela u NIS-u, Arapi ne žele da da pomognu Srbiji već je to za njih
