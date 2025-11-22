Oglasio se RHMZ: Tokom noći susnežica i sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije

Beograd očekuje oblačno i hladno vreme s kišom. Krajnji jug i istok Srbije zadržavaju toplije vreme uz kišu. Večeras će biti oblačno, mestimično sa kišom koja će ponegde biti i umerenog intenziteta, a u drugom delu noći i pred jutro u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije usled pada temperature očekuju se susnežica i sneg, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda U Beogradu će tokom večeri biti oblačno sa kišom i hladno. Sutra se