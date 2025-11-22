U Srbiji mestimično sa kišom, moguć sneg u pojedinim delovima zemlje

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme, a temperature će se kretati od nula do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu do 13 stepeni. U Novom Sadu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom i mogućom susnežicom. Najviša dnevna temperatura biće oko tri stepena. Sledeće nedelje biće toplije uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.