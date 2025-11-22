RHMZ saopštio gde se danas očekuje sneg

U našoj zemlji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana sneg se očekuje i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni. U nedelju hladno, mestimično sa mešovitim padavinama (kišom, susnežicom i snegom), u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se posle podne