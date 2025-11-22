Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora najkorisniji igrač Evrolige

Džordan Nvora vratio se u tim Crvene zvezde posle duže pauze, postigao je 14 poena uz tri skoka i posle 12 kola Evrolige najkorisniji je igrač lige sa indeksom od 22! Pre povrede bio je u Top pet, ali nešto slabije partije Saše Vezenkova (Olimpijakos), Kendrika Nana (Panatinaikos) i Silvana Franciska (Žalgiris) dovele su ga na čelo karavana.

Na sedam utakmica je prosečno upisao 18.9 poena, uz procenat šuta 57,6 odsto za dva, 31 odsto za triu, 82,2 odsto bacanja. Prosečno ima 5,3 skoka, 2,3 asistencije, 1,6 ukradenih lopti, dve izgubljene što mu na kraju donosi indeks 22. Košarkaša Zvezde prate dvojica srpskih reprezentativaca Nikola Milutinov i Filip Petrušev. Milutinov je stub Olimpijakosa, na 12 mečeva je upisao prosečno 11,2 poena uz sjajnih 70,6 odsto šuta za dva poena. Prvi je skakač Evrolige sa