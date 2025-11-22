Noć u Beogradu: Četiri saobraćajne nesreće, žena skočila sa Pančevačkog mosta, pretučen vozač autobusa

Protekle noći su se u Beogradu dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima nije bilo poginulih, a ekipe Hitne pomoći intervenisale su i prilikom skoka sa Pančevačkog mosta, rečeno je jutros u toj službi.

Žena stara 23 godine skočila je sinoć u 19.50 sa Pančevačkog mosta, ali je izvučena iz Dunava i kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar. U 20.18 na Autokomandi vozač automobila oborio je ženu pešaka staru 26 godina koja je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju. U 21.19 na uglu Zemunske i Gandijeve automobilista je udario ženu staru 45 godina koja je sa lakšim povredama prevezena u Zemunsku bolnicu. U 04.41 na uglu Cvijićeve