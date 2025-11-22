Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Trener Partizana Željko OBradović pričao je o svim temama vezani za situaciju u klubu, napominjući da su izgubili od odlične ekipe Fenerbahčea. "Fenerbahče je igrao izvanredno, na nivou na kom su bili prošle godine kada su postali šampioni.

Nisam video da smo bili mlitavi ili bezvoljni, igrači su se borili i dali sve od sebe, ali jednostavno to večeras nije bilo dovoljno. Loše smo otvorili meč i to nas je pratilo. U drugom poluvremenu smo igrali znatno bolje i uspeli da priđemo, ali je posle nekoliko čudnih okolnosti sve otišlo u drugom smeru i tu je meč prelomljen", počeo je Obradović konferenciju. Onda se dotako i Džabari Parkera i Vanje Marinkovića, zašto nisu bili u timu. "Iskreno, bio sam šokiran
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Obradović posle poraza: „Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno“

Obradović posle poraza: „Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno“

Politika pre 13 minuta
Obradović u neverici: Bio sam šokiran kada su mi rekli da Parker neće igrati

Obradović u neverici: Bio sam šokiran kada su mi rekli da Parker neće igrati

Danas pre 58 minuta
Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićEvroligaFenerbahčekk partizan

Sport, najnovije vesti »

Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Danas pre 38 minuta
Osumnjičenim mladićima određen jednomesečni pritvor zbog požara u zgradi Vjesnika

Osumnjičenim mladićima određen jednomesečni pritvor zbog požara u zgradi Vjesnika

Danas pre 33 minuta
(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

Danas pre 23 minuta
Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Euronews pre 27 minuta
Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Sportske.net pre 27 minuta