Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Trener Partizana Željko OBradović pričao je o svim temama vezani za situaciju u klubu, napominjući da su izgubili od odlične ekipe Fenerbahčea. "Fenerbahče je igrao izvanredno, na nivou na kom su bili prošle godine kada su postali šampioni.

Nisam video da smo bili mlitavi ili bezvoljni, igrači su se borili i dali sve od sebe, ali jednostavno to večeras nije bilo dovoljno. Loše smo otvorili meč i to nas je pratilo. U drugom poluvremenu smo igrali znatno bolje i uspeli da priđemo, ali je posle nekoliko čudnih okolnosti sve otišlo u drugom smeru i tu je meč prelomljen", počeo je Obradović konferenciju. Onda se dotako i Džabari Parkera i Vanje Marinkovića, zašto nisu bili u timu. "Iskreno, bio sam šokiran