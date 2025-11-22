Obradović posle poraza: „Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno“

Do jutros nije znao da neće moći da računa na Vanju Marinkovića i Džabarija Parkera

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je posle večerašnjeg poraza od Fenerbahčea (87:99) da je prvak Evrope igrao na vrhunskom nivou i istakao da on i igrači daju sve od sebe u svakoj utakmici, ali da to, kako je rekao, možda nije dovoljno. „Čestitam Fenerbahčeu, igrali su sjajno, baš kao kad su prošle sezone osvojili Evroligu. Izgubili smo od tima koji igra izvanredno, koji je prvak Evrope", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice.