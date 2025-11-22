Orban ozbiljno upozorio Evropu: Imamo dva puta, jedan vodi u evropsko-ruski rat!

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas da Mađarska bira put mira kad je reč o rusko-ukrajinskom ratu, objavivši da je uputio pismo predsedniku Evropske komisije Antoniju Košti u kojem je izneo stav Budimpešte o američkoj mirovnoj inicijativi za Ukrajinu. "Rusko-ukrajinski rat, a sa njim i cela Evropa, dostigao je prekretnicu.

Predsednik SAD Donald Tramp neće da odustane od donošenja mira u Ukrajinu", naveo je Orban u objavi na društvenim mrežama, preneo je "Hirado". Prema njegovim rečima, Evropa se suočava sa "dva puta". "Možemo da se vratimo iz ćorsokaka i konačno cela Evropa može da stane iza mirovne inicijative predsednika Trampa, uključujući i birokrate u Briselu. Naravno, da bi se to dogodilo, lideri koji su za rat moraju da se suoče sa činjenicom da su poslednje tri i po godine
