Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges vojnim akcijama, ako ne bude radila ono što on želi. „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu, verovatno veću od Madura“, rekao je Tramp u razgovoru za „The Atlantic“, prenosi BBC.

Govoreći o budućnosti Venecuele, Tramp je istakao da je „promena režima, kako god želite da je nazovete, bolja od onoga što sada postoji, jer ne može biti gore“. Ministarka za unutrašnju bezbednost SAD Kirsti Noem izjavila je da je Tramp razgovarao sa Rodriges i ocenila da je razgovor bio „veoma jasan“. „Možete voditi ili se možete skloniti, ali vam nećemo dozvoliti da nastavite da podrivate američki uticaj u Venecueli“, rekao Tramp predsednici Venecuele, navela