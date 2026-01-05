Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges vojnim akcijama, ako ne bude radila ono što on želi. „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu, verovatno veću od Madura“, rekao je Tramp u razgovoru za „The Atlantic“, prenosi BBC.

Govoreći o budućnosti Venecuele, Tramp je istakao da je „promena režima, kako god želite da je nazovete, bolja od onoga što sada postoji, jer ne može biti gore“. Ministarka za unutrašnju bezbednost SAD Kirsti Noem izjavila je da je Tramp razgovarao sa Rodriges i ocenila da je razgovor bio „veoma jasan“. „Možete voditi ili se možete skloniti, ali vam nećemo dozvoliti da nastavite da podrivate američki uticaj u Venecueli“, rekao Tramp predsednici Venecuele, navela
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NECVenecuelaBBCDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Maduro danas u podne prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

Maduro danas u podne prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

RTV pre 0 minuta
"Amerika krši međunarodno pravo": Francuski ministar spoljnih poslova o otmici Madura, ali i posledicama za Venecuelance

"Amerika krši međunarodno pravo": Francuski ministar spoljnih poslova o otmici Madura, ali i posledicama za Venecuelance

Kurir pre 1 sat
Ubijeno najmanje 30 seljana: Naoružani ljudi upali i sravnili sa zemljom seosku pijacu i nekoliko kuća (video)

Ubijeno najmanje 30 seljana: Naoružani ljudi upali i sravnili sa zemljom seosku pijacu i nekoliko kuća (video)

Kurir pre 2 sata
Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Kurir pre 3 sata
Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Politika pre 3 sata