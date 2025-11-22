Glumica prva otišla sa Brenine i Bobine slave: Nije znala gde je parkirala, na pitanje kako se provela izustila ovo

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen suprug, košarkaš Miloš Teodosić večeras su prvi stigli na slavu Aranđelovdan kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj Kosi, a glumica je zatim i prva napustila njihov dom.

Jelisaveta Orašanin je iz kuće izašla sa kišobranom u ruci, a gde se tačno parkirala nije mogla da nađe odmah, međutim ubrzo je prepoznala svoj Porše u koji je sela i odvezla se u nepoznatom pravcu. Na pitanje kako se provela, glumica je rekla kratko i jasno: "Bilo je divno". Pevačica Lepa Brena i Boba Živojinović još jednom su pokazali da su vrhunski domaćini, organizujući nedavno spektakularnu modnu reviju koja je okupila najistaknutije osobe iz sveta mode,