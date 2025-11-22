Nova.rs: Mladić koji je upucan na Novom Beogradu vođa navijača Partizana

N1 Info pre 1 sat  |  nova.rs
Nova.rs: Mladić koji je upucan na Novom Beogradu vođa navijača Partizana
U pucnjavi na Novom Beogradu ubijen je T. P. (23), nezvanično saznaje Nova.rs. Kako saznaje Nova.rs, upucani mladić bio je vođa Partizanove navijačke grupe iz Zemuna. Blica navodi da je on već dva puta izbegao smrt "Bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice, a u jednom od vozila bio je i T.
PartizanZemun

