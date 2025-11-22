(VIDEO) Sud objavio snimak Bolsonarove nanogvice: Priznao da je pokušao da je otvori lemilicom

N1 Info pre 17 minuta  |  Beta
Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro priznao je da je koristio lemilicu da bi otvorio svoju elektronsku nanogicu, rekavši da je to učinio iz radoznalosti, vidi se na snimku koji je danas objavio Vrhovni sud Brazila.

Osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča, bivši šef države je danas stavljen u pritvor nakon što je pokušao da polomi nanogicu koju je morao da nosi od avgusta dok je bio u kućnom pritvoru, prema rečima sudije koji veruje da je Bolsonaro planirao bekstvo. Na video snimku elektronska nanogica je i dalje na njegovom zglobu, ali je teško oštećena i izgorela. Snimak možete pogledati na sajtu Vrhovnog suda Brazila. Na pitanje kako je to uradio, čuje se Bolsonaro
