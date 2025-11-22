Iz katoličkog internata u Nigeriji oteto 315 učenika i nastavnika

NIN pre 29 minuta  |  Tanjug
Iz katoličkog internata u Nigeriji oteto 315 učenika i nastavnika

Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN) saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika.

U saopštenju koje prenosi Rojters se navodi da je, osim učenika i nastavnika za koje se ranije znalo da su iz internata juče oteti, pretragom utvrđeno da je oteto još 88 učenika koji su pokušali da pobegnu. "To sada iznosi 303 učenika (i)...12 nastavnika, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315", navodi se u saopštenju. Škola Svete Marije, koju pohađaju deca uzrasta između sedam i 17 godina, nalazi se u blizini glavnog puta koji povezuje gradove Jelva i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Više od 300 dece oteto iz škole u Nigeriji

Više od 300 dece oteto iz škole u Nigeriji

Radio 021 pre 29 minuta
SAD pojačava pritisak na Nigeriju zbog otmice učenika

SAD pojačava pritisak na Nigeriju zbog otmice učenika

Politika pre 29 minuta
Naoružani napadači oteli više od 300 učenika i 12 nastavnika iz škole u Nigeriji

Naoružani napadači oteli više od 300 učenika i 12 nastavnika iz škole u Nigeriji

Blic pre 1 sat
Naoružani napadači oteli više od 300 učenika i 12 nastavnika iz škole u Nigeriji: Da li ovo ikoga dotiče?

Naoružani napadači oteli više od 300 učenika i 12 nastavnika iz škole u Nigeriji: Da li ovo ikoga dotiče?

Telegraf pre 4 sati
Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Danas pre 5 sati
Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Nedeljnik pre 5 sati
Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

Više od 200 učenika i nastavnika oteto iz katoličke škole u centru Nigerije

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NigerijaRojtersškola

Svet, najnovije vesti »

Holandska vojska upotrebila oružje protiv dronova iznad vazduhoplovne baze

Holandska vojska upotrebila oružje protiv dronova iznad vazduhoplovne baze

RTV pre 49 minuta
Tramp imenovao Driskola za novog specijalnog predstavnika za Ukrajinu

Tramp imenovao Driskola za novog specijalnog predstavnika za Ukrajinu

RTV pre 29 minuta
Evropski lideri: Američki mirovni plan za Ukrajinu "osnova koja zahteva dodatni rad"

Evropski lideri: Američki mirovni plan za Ukrajinu "osnova koja zahteva dodatni rad"

RTV pre 19 minuta
Ili prihvati Trampov plan do četvrtka ili čekaj još gori: U Kijevu održan „sastanak iz noćne more“, Zelenski je sad u još…

Ili prihvati Trampov plan do četvrtka ili čekaj još gori: U Kijevu održan „sastanak iz noćne more“, Zelenski je sad u još težoj situaciji

Nova pre 18 minuta
Starmer na samitu G20: Želimo ojačati američki mirovni plan

Starmer na samitu G20: Želimo ojačati američki mirovni plan

Nedeljnik pre 29 minuta