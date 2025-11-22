Iz katoličkog internata u Nigeriji oteto 315 učenika i nastavnika

Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN) saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika.

U saopštenju koje prenosi Rojters se navodi da je, osim učenika i nastavnika za koje se ranije znalo da su iz internata juče oteti, pretragom utvrđeno da je oteto još 88 učenika koji su pokušali da pobegnu. "To sada iznosi 303 učenika (i)...12 nastavnika, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315", navodi se u saopštenju. Škola Svete Marije, koju pohađaju deca uzrasta između sedam i 17 godina, nalazi se u blizini glavnog puta koji povezuje gradove Jelva i